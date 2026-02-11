Uomini e Donne, Gemma Galgani fa perdere la pazienza anche a Tinì: “Sei falsa, non cerchi l’amore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Uomini e Donne nella puntata di ieri Gemma Galgani con il suo atteggiamento è riuscita a far sbottare anche Tinì Cansino in studio. Cosa è successo? La dama ha attaccato di nuovo Mauro, ma ha dovuto fare i conti con dure critiche.

L’opinionista le ha detto di non parlare sopra di lei e che è inutile che attacca il signore, a detta sua era schifata ogni volta che usciva con lui. Lei è convinta che si sia creata un personaggio per catturare sempre l’attenzione e che sia interessata a tutto tranne che trovare l’amore.

Tinì critica duramente Gemma Galgani a Uomini e Donne: l’opinionista pensa che sia falsa

In studio Barbara De Santi si è detta d’accordo con Tinì, anche lei infatti pensa che la dama torinese sia finta e poco credibile. A parer suo sta recitando una parte e non si spiega come facciano gli altri a crederle. Infastidita dalle critiche Gemma Galgani ha detto che si sente vera e che combatte perché Mauro lo ha percepito falso.

La dama ha poi minacciato di lasciare la trasmissione: “Ma cosa volete da me? Se questo che si pensa me ne vado dopo 16 anni, posso pure andarmene”. Tinì Cansino ha continuato ad attaccarla dicendo che lei crede di essere l’unica vera tra i falsi, ha poi aggiunto che piange senza motivo. Gianni Sperti rivolgendosi a Gemma Galgani le ha chiesto su quali basi vorrebbe uscire con Mario da Uomini e Donne, a parer suo sembra finta quando piange per un uomo che non ha nemmeno baciato. Tinì ha aggiunto: “Sei falsa, ne ho sentite troppe da lei“.