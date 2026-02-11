Gemma Galgani si sente male a Uomini e Donne, Tinì la affonda ancora: “Sta continuando a recitare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quella di ieri per Gemma Galgani è stata una puntata molto difficile, ha infatti dovuto fare i conti con feroci attacchi nello studio di Uomini e Donne.

Oggi le cose per la dama non sono affatto migliorate, hanno continuato a criticare il suo comportamento e lei è sbottata per l’ennesima volta. Non accetta che venga accusata di essere falsa dopo che, a parer suo, ha sempre portato veri sentimenti in trasmissione. In preda alla rabbia ha avuto un malore durante il suo sfogo nel dating show, ha anche lasciato lo studio per riprendersi.

Gemma Galgani in lacrime a Uomini e Donne dopo gli attacchi: l’opinionista continua ad attaccarla in studio

In lacrime dietro le quinte la dama torinese ha detto di essere stata attaccata nel momento più debole della sua vita, proprio mentre è devastata. Per quello che le è stato detto non assolve nessuno, pensa che non si sarebbero dovuti permettere di darle della falsa e della bugiarda.

Quando è rientrata in studio Tinì Cansino, che non si è fatta abbindolare dal suo sfogo, ha di nuovo attaccato duramente Gemma Galgani. Nello studio di Uomini e Donne la dama le ha detto: “Sta continuando a recitare e c’è chi ci casca, ma non sono io”.