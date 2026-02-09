Uomini e Donne, duro scontro tra Gemma Galgani e Mario, Gianni la difende: “L’hai illusa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Uomini e Donne c’è stato l’ennesimo scontro acceso tra Gemma Galgani e Mario Lenti in studio. Al termine della scorso puntata la dama si è lasciata andare ad un amaro sfogo dietro le quinte, durante il quale ha detto che non si merita tutto questo e che per lei è una grossa delusione.

La dama ha detto che non sa più cosa deve fare, a Uomini e Donne ha sempre portato i suoi sentimenti però se non ragiona è perché ciò che prova è importante. Nella puntata di oggi ha attaccato il cavaliere per aver detto a Verissimo che le porte sono aperte ma in realtà ha trovato un portone chiuso.

Mario Lenti si è fatto condizionare a Verissimo? Gemma Galgani lo bacchetta a Uomini e Donne

Il cavaliere nello studio del dating show ha detto di essersi sentito un po’ condizionato a Verissimo quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se lasciava uno spiraglio nel rapporto con la Galgani. Ha però detto che l’ospitata è stata incentrata sul fatto che quella con Gemma è solo un’amicizia.

Gemma Galgani è sbottata ancora dicendo che lui non è un uomo che si lascia condizionare. A Uomini e Donne Gianni Sperti ha preso le difese della dama dicendo che se è vero quello che ha detto lei ha fatto bene a credere in qualcosa, a parer suo l’ha illusa e non può dare la colpa a Silvia Toffanin.