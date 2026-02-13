Uomini e Donne, Barbara De Santi mette in guardia Gemma Galgani su Mario: “Apri gli occhi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne ci sono stati duri scontri tra Gemma Galgani e Barbara De Santi, quest’ultima si è detta d’accordo con Tinì quando ha detto che si è creata un personaggio.

La dama pensa che stia recitando nella situazione che si è creata con Mario Lenti, quando le ha dato della falsa Gemma Galgani è andata su tutte le furie e l’ha attaccata. Le sue parole l’hanno molto offesa, soprattutto perché si è sentita attaccata in un momento in cui era già molto fragile. Dietro le quinte Barbara De Santi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla dama torinese, l’ha anche messa in guardia.

Barbara De Santi parla di Gemma Galgani dietro le quinte di Uomini e Donne: l’avvertimento della dama

Dietro le quinte del dating show Barbara De Santi riferendosi alla dama torinese ha detto che lei conosce la Gemma sincera, quella affettuosa, intelligente, sensibile e ironica. A parer suo non si può sbattere la testa contro il muro fino a romperla e fino a stare male per l’amore che prova per Mario Lenti.

Lei crede che ad un certo punto la razionalità deve prevalere, l’ha anche messa in guardia dal cavaliere dicendo: “Apri gli occhi Gemma“. La dama ha fatto sapere che capisce cosa prova Gemma Galgani perché anche a lei è successo molte volte di prendersi delle cotte e di stare male. Lei coglieva messaggi e aperture che non c’erano davvero, però dopo un po’ se ne rendeva conto.