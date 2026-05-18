Belve Crime, ospiti del 19 maggio 2026: Francesca Fagnani torna con Raffaele Sollecito e un mistero al femminile

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Dopo la pausa dovuta all’Eurovision, Belve Crime riaccende i riflettori di Rai 2. Martedì 19 maggio 2026, alle 21.20, Francesca Fagnani torna in prima serata con una nuova puntata del suo spin-off noir, pronto a scavare nei meandri della cronaca nera e nelle pieghe più profonde dell’animo umano. Il debutto del programma ha già conquistato il pubblico con oltre un milione di spettatori.

Dopo una settimana di attesa, la curiosità è alle stelle. Chi siederà sullo sgabello di Belve Crime? Quali storie verranno raccontate? E chi è la donna misteriosa che Francesca Fagnani ha mostrato nelle sue Instagram Stories? Scopriamolo insieme.

Raffaele Sollecito protagonista della puntata: il ritorno di un volto che ha segnato la cronaca

Il nome più atteso della serata è Raffaele Sollecito, protagonista di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni. L’uomo, coinvolto nel delitto di Meredith Kercher insieme ad Amanda Knox, torna davanti alle telecamere per raccontare la sua verità, dopo anni di silenzio e di vita lontana dai riflettori. Assolto in via definitiva nel 2015, Sollecito ripercorrerà con Francesca Fagnani i momenti più duri della sua vicenda: l’arresto, la detenzione, il peso delle accuse e la difficoltà di ricostruire una vita normale dopo essere stato additato come colpevole da mezzo mondo.

La conduttrice, fedele al suo stile diretto e senza filtri, promette un’intervista intensa e priva di retorica, in cui ogni parola diventa un confronto tra verità e percezione pubblica. A introdurre la storia sarà Elisa True Crime, la youtuber e podcaster che accompagna ogni episodio con un racconto tecnico e documentato dei casi trattati. Il suo intervento prepara il terreno per il dialogo con la Fagnani, che poi entra nel vivo con domande taglienti e riflessioni profonde.

Il ritorno di Sollecito segna un momento forte per Belve Crime, che conferma la sua capacità di unire giornalismo e introspezione, trasformando la cronaca in racconto umano.

Il mistero della donna in marrone: l’enigma social che ha acceso la curiosità dei fan

Nelle ore che precedono la messa in onda, il web è impazzito per un indizio lanciato da Francesca Fagnani sui social. La giornalista ha pubblicato una foto dal set di Belve Crime che ritrae una figura femminile seduta sul celebre sgabello, vestita di marrone, con il volto coperto. La didascalia recita: “La storia potente e sconvolgente di una donna coraggiosa che ha attraversato gli abissi del male”.

Da quel momento, i fan del programma hanno iniziato a formulare teorie sull’identità della misteriosa ospite. Alcuni pensano possa essere una testimone di giustizia, altri una vittima di un caso di cronaca rimasto irrisolto, altri ancora ipotizzano un legame con ambienti criminali. La Fagnani, come sempre, non ha lasciato trapelare nulla, alimentando il mistero e la curiosità.

Il tono del messaggio e la scelta di mantenere l’anonimato fanno pensare a una storia forte, capace di scuotere il pubblico e di portare alla luce una verità scomoda. Belve Crime, del resto, ha costruito il suo successo proprio su questo: dare voce a chi ha attraversato l’oscurità e ha trovato il coraggio di raccontarla.

Dove vedere Belve Crime e cosa aspettarsi dal nuovo appuntamento

La puntata di Belve Crime andrà in onda martedì 19 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 2, e sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Subito dopo la messa in onda, le interviste saranno caricate nella sezione on demand della piattaforma, così da poterle rivedere integralmente.

Il ritorno del programma dopo la pausa per l’Eurovision è attesissimo. Francesca Fagnani ha promesso un appuntamento ancora più intenso, con storie che mescolano dolore e verità, e con ospiti pronti a mettersi a nudo davanti alle telecamere. Belve Crime conferma così la sua natura di talk-show unico nel panorama televisivo italiano, capace di unire la tensione del true crime alla profondità del racconto umano.