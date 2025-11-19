Uomini e Donne, Flavio lascia il trono? L’ultimatum del tronista per le sue corteggiatrici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ieri, durante la quale Flavio Ubirti ha lanciato un ultimatum alle sue corteggiatrici facendole non poco preoccupare.

Tante sono state come sempre le novità, il tronista sta portando avanti il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi con la speranza di trovare l’amore. Manca ancora tempo alla scelta e lui sta conoscendo meglio le sue corteggiatrice per capire quale potrebbe essere la sua anima gemella.

Flavio Ubirti infastidito a Uomini e Donne: abbandonerà il trono? Cosa ha detto in studio

Più volte il tronista si è ritrovato a fare i conti con le incertezze e le accuse delle sue corteggiatrice, atteggiamento che lo sta facendo stancare non poco. Nella nuova registrazione di Uomini e Donne ha quindi messo in guardia le ragazze.

Senza giri di parole Flavio Ubirti alle sue corteggiatrice ha detto che potrebbe abbandonare il trono se il loro atteggiamento non cambierà, solo così avrà la possibilità di creare un legame sincero. Le ragazze in studio sono apparse preoccupate di fronte all’eventualità che il tronista possa davvero interrompere il suo percorso a Uomini e Donne.