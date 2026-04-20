Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 aprile 2026: Marcello e Rosa di nuovo complici, Matteo nei guai

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 20 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo aver raccontato la verità a Mimmo Agata avrà paura di averlo perso per sempre e si confiderà con Concetta. Intanto in redazione penseranno di dedicare alla vincitrice del concorso ALMAT la copertina de ‘Il Paradiso Donna’.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 aprile 2026: Johnny vuole partire, Matteo in carcere

Dopo aver parlato con Marcello delle critiche ricevute dal suo libro Rosa deciderà di accogliere il suo consiglio. La Camilli infatti si dedicherà ai mancanti capitoli del suo romanzo, una decisione che la farà riavvicinare a Barbieri, tra i due ci sarà di nuovo una fortissima intesa.

Dopo aver scommesso sull’incontro di boxe tra Benvenuti e Griffith Johnny ha vinto una notevole cifra di denaro, infatti avrà in mente di fare un lungo viaggio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Umberto e Adelaide vogliono proteggere Odile dai fratelli Marchesi e potranno contare sull’aiuto di Matteo. Le cose però non andranno come previsto e Portelli finirà in carcere.