Paola Caruso esagera con Antonella Elia al GF Vip: “È violenta e psicopatica”, verrà squalificata?

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Paola Caruso è andata su tutte le furie quando ha scoperto che Antonella Elia è la prima finalista del Grande Fratello Vip. Dopo la decima puntata del reality si è infatti lasciata andare ad un duro sfogo contro la gieffina.

A parer suo è inaccettabile che una donna violenta come la showgirl che usa le mani e minaccia gli altri vada in finale, si chiede come abbiano potuto votarla da casa. Più volte si è detta avvelenata perché quello che è successo per lei è vergognoso. Tra le varie cose ha aggiunto: “Lei deve andare a casa e invece è diventata finalista. Hanno premiato una psicopatica“.

Paola Caruso al veleno contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip: la gieffina rischia la squalifica?

In giardino con altri suoi compagni di avventura la Bonas di Avanti un altro ha continuato a scagliarsi contro Antonella Elia. Pensa che sia stata premiata una persona che in una normale società sarebbe stata emarginata a causa del suo comportamento e ha ribadito che è una psicopatia. In preda alla rabbia ha aggiunto: “Speravo di mandarla a casa quest’animale, sono avvelenata. Il mio cane si comporta meglio di lei. Questa doveva essere cacciata. Ci minaccia, fa minacce continue. Tutto quello che fa è diseducativo”.

Paola Caruso pensa che stia passando il messaggio che vanno avanti le persone violente. Visibilmente infastidita ha anche minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip. Agli altri gieffini ha infatti detto che è schifata e che vuole andare via perché non vuole restare con una persona violenta e psicopatica. Dopo il suo amaro sfogo si calmerà o deciderà davvero di andare via?