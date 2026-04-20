Francesca Manzini in lacrime al GF Vip, a Raimondo chiede: “Sono un ces*o io?”, cosa pensa lui

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Continua ad essere sempre più forte il rapporto di amicizia tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip. All’inizio lei sembrava molto presa da lui, il gieffino ha però chiarito che la loro potrà essere sempre e solo un’amicizia e nulla di più.

Durante un momento di fragilità la gieffina chiacchierando con l’amico in giardino gli ha fatto una domanda chiedendogli di rispondere come amico e come un uomo. A Raimondo Todaro ha chiesto se pensa che lei sia un ces*o, lui ha detto che non lo è assolutamente.

Francesca Manzini fragile e insicura al Grande Fratello Vip: Raimondo Todaro svela cosa pensa del suo aspetto

Il ballerino parlando con l’amica ha svelato cosa pensa del suo aspetto e del suo modo di fare. Le ha detto che si è lasciata andare, pensa infatti che si trascuri troppo. Ha poi aggiunto: “Non ti pettini se non te lo dico io, non ti trucchi se non te lo dico io. A un maschietto piacciono anche quelle cose lì“.

Raimondo Todaro ha continuato dicendo che lui rispetto alla donna che non va nemmeno a fare la spesa se non si trucca preferisce quella sempre struccata. A parer suo però lei non crede affatto in se stessa, come fa a piacere se nemmeno lei si piace? A Francesca Manzini ha anche detto che è bello che punti sulla genuinità e sulla simpatia ma ogni tanto sarebbe bello che si mettesse un po’ in tiro.