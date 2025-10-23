Uomini e Donne, Agnese dura con Federico: “Ho una grandissima delusione, ti denuncerei…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Uomini e Donne nella puntata di oggi è stata mostrata l’esterna fatta da Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano nel camerino. Il loro è stato un duro confronto e lei non ha nascosto la sua immensa delusione in studio.

La dama ha fatto sapere che non è riuscita a dormire perché ha pensato tutta la notte dopo il loro scontro. Ha detto che se prima era un pensiero fisso, un sogno, ora è uno dei suoi peggiori incubi. Rivolgendosi al cavaliere ha poi detto: “La mia delusione più grande è per la persona che sei, non come inizio di frequentazione. Ho una grandissima delusione per il modo in cui ti sei comportato“.

Agnese si scaglia contro Federico a Uomini e Donne: cosa ha detto la dama in studio

Visibilmente delusa dall’atteggiamento del cavaliere Agnese ha detto che lo denuncerebbe se ci fosse il reato di truffa sentimentale. Lui è apparso alquanto stupito dalle sue dichiarazioni, lei a quel punto ha rincarato la dose dicendo che sa cosa si sono detti ed è veramente tutto molto forte.

La dama non ha nascosto il fatto di esserci rimasta male quando lui ha ammesso di non essere attratto da lei, a detta sua le è capitato raramente nella vita. Maria De Filippi le ha quindi chiesto perché la cosa la turbi così tanto, pensa che sia una bellissima donna ma può succedere che un uomo non provi attrazione. La conduttrice pensa che lui inizialmente non diceva nulla perché magari pensava che la situazione cambiasse. Dopo il confronto Agnese e Federico Mastrostefano hanno deciso di mettere fine alla loro frequentazione.