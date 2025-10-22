Anticipazioni Uomini e Donne, Agnese si dichiara per Federico ma resta delusa: la dama torna a casa?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Agnese De Pasquale è stata una delle protagoniste della nuova puntata di Uomini e Donne registrata ieri, martedì 21 ottobre 2025. Cosa è successo? Lorenzo Pugnaloni si è lasciato sfuggire alcune anticipazioni che di sicuro cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori.

La dama sta portando avanti la sua frequentazione con Federico Mastrostefano, nel noto dating show di Maria De Filippi intanto sta conoscendo anche un altro cavaliere, anche lui si chiama Federico. Con il primo c’è stato un importante avvicinamento, al punto che lei ha deciso di dichiararsi per lui. La reazione del cavaliere però non è stata quella che sperava, infatti l’ha molto delusa.

Le rivelazioni di Federico Mastrostefano deludono Agnese: la dama lascia Uomini e Donne?

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne la dama ha baciato entrambi i cavalieri, però ha deciso di continuare a frequentare solo Federico Mastrostefano. In studio anche lui dirà che si sono avvicinati molto, però dirà di essere sicuro all’80% dell’interesse che prova per lei.

La rivelazione del cavaliere farà infuriare Agnese De Pasquale, infatti lascerà lo studio. Pugnaloni fa sapere che entrambi i cavalieri la raggiungeranno e dopo un po’ torneranno in studio. La dama dopo l’ennesima delusione deciderà davvero di lasciare Uomini e Donne? Lo scopriremo.