Uomini e Donne, aria di crisi tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti? Lei fa chiarezza

Cosa sta succedendo tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti? La coppia nata a Uomini e Donne qualche settimana fa dopo il dating show è apparsa molto affiatata.

Sui social non sono mancati scatti di coppia e dediche piene d’amore, sono approdati insieme anche a Verissimo dove hanno parlato della loro relazione mostrandosi più complici che mai. Dopo l’entusiasmo iniziale il loro rapporto sta già vivendo un momento di crisi? Ad allarmare i fan è stata una storia postata su Instagram da Nicole Belloni che ha lasciato credere che potrebbe esserci qualcosa che non va.

Problemi di coppia tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo Uomini e Donne? Cosa ha detto l’ex corteggiatrice

L’ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una riflessione sui social che non è certo passata inosservata. Ha infatti consigliato di non sposare mai un uomo che non è il proprio tipo perché anche se dovesse avere tutti i soldi del mondo non porteranno la felicità.

Nicole Belloni ha anche detto di stare attenti alle persone che ci circondano perché le carogne sono spesso con te, anche a casa sua, travestite da chi si è certi che ci voglia bene. In molti hanno subito pensato ad una crisi con l’ex tronista e l’hanno tempestata di domande. La fidanzata di Flavio Ubirti ci ha tenuto però a fare chiarezza, ha infatti rassicurato tutti dicendo: “La storia precedente era un pensiero generale, non personale. Tranquilli che va tutto bene“.