Racconto di una notte, anticipazioni 22 maggio 2026: Asaf salva Canfeza e Sureyya, Cabir affronta Mustafa

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 22 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che, aiutati da Ayca, Mahir e Canfeza sono riusciti a trascorrere una serata romantica. Travolta da un momento di nostalgia, però, la ragazza ha chiamato la sua famiglia con il cellulare di Mahir.

Spoiler Racconto di una notte 22 maggio 2026: Mahir non vuole sposare Sila, lei scopre che Sevde li ha traditi

Mahir ha ricevuto una chiamata da Kursat che gli ha chiesto un incontro con lui e con Canfeza, se accetterà gli rivelerà il nome del vero assassino di suo padre. Intanto Asaf riuscirà a salvare sia la ragazza che Sureyya da Selim dopodiché chiederà a Mahir di raggiungerli convinto che lì siano al sicuro.

L’intenzione degli Yilmaz è quella di convincere Mahir a sposare Sila per calmare l’ira di Cabir, lui però non intenderà affatto rimanere lì. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che dopo aver scoperto che ha tentato di fuggire Cabir affronterà Mustafa. Quest’ultimo rivelerà a Sila che è stata Sevde a tradirli e lei si infurierà.