Il bacio tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca era reale? Lui svela: “Eravamo molto presi dalla finale”

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C’è del tenero tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca? Se lo stanno chiedendo tutti dopo aver visto il loro passionale bacio nella coreografia che hanno portato sul palco dell’Eurovision durante l’esibizione di Sal Da Vinci con il brano ‘Per sempre sì’.

Ieri a La volta buona il noto ballerino ha fatto sapere che non si esibiva in video da cinque anni e non ha negato di aver avuto un po’ di ansia. Ma ciò che interessava di più ai presenti era scoprire se è scattata la scintilla tra lui e l’ex moglie di Raimondo Todaro. Quando hanno tirato in ballo il loro bacio ha detto che erano molto carichi perché si trattava della finale e avevano tutti voglia di vincere.

Marcello Sacchetta fa chiarezza sul bacio con Francesca Tocca: la passione era vera?

Il coreografo nello studio de La volta buona ha detto che quel pezzo è stata esaltato, a detta sua nella finale hanno spinto tanto anche stilisticamente ma tutti si stanno concentrando solo sul bacio. In suo ‘soccorso’ il fratello Mommo ha detto che il bacio faceva parte della coreografia, ha poi aggiunto: “Se l’ultimo bacio era diverso, era perché erano presi dalla finale“.

Marcello Sacchetta ci ha tenuto a ribadire che era solamente un bacio scenico ed erano molto presi dalla finale, a detta sua quel bacio è rimasto a Vienna. Con le sue parole ha quindi lasciato intendere che non c’è nulla tra lui e Francesca Tocca, ha poi rivelato: “Ad ogni prova generale ci baciavamo, se il bacio vi è piaciuto, allora significa che sono stato bravo”.