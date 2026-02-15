Uomini e Donne, Nicole Belloni sul rapporto con Flavio Ubirti: “Vivo il presente senza paure e paranoie”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni è nata da poche settimane nello studio di Uomini e Donne, dopo la scelta procede tutto a gonfie vele tra loro.

In molti continuano a seguirli sui social dopo il dating show, dove si mostrano sempre più affiatati. Lui di recente ha fatto sapere che vuole viversi la relazione giorno dopo giorno senza pensare troppo al futuro. Anche lei la pensa allo stesso modo, tramite alcune storie postate su Instagram ha infatti detto: “Sono una persona che vive il presente e non si lascia bloccare da paranoie o paure inutili“.

Nicole Belloni parla della sua relazione con Flavio Ubirti dopo Uomini e Donne: cosa ha detto sulla sua famiglia e sulle critiche di Tina Cipollari

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che il bene che oggi vuole al fidanzato resterà sempre anche se dovesse succedere qualcosa. Lei vuole godersi ogni momento senza problemi, accogliendo la vita così com’è e apprezzando ciò che hanno adesso.

Nicole Belloni ha rivelato che si trova benissimo nella famiglia di Flavio Ubirti, sono stati tutti simpatici e accoglienti e l’hanno fatta sentire subito a casa. Pensa che sia stupendo il fatto che siano una famiglia così unita, ha anche ammesso che prova anche un po’ di bella e sana invidia. A Uomini e Donne Tina Cipollari aveva dei dubbi sul suo conto, in merito a ciò ha detto che stava morendo dentro anche se fuori era impassibile. In quel momento si è vergognata e c’è rimasta male, però pensa che quella ramanzina le sia davvero servita.