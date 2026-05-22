Ciao Maschio, ospiti dell’ultima puntata del 23 maggio 2026 con Nunzia De Girolamo

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Il viaggio di Ciao Maschio arriva al suo gran finale. Sabato 23 maggio 2026, alle 17.10 su Rai 1, Nunzia De Girolamo saluta la settima edizione del talk con una puntata costruita attorno al tema “Mai dire mai”, un invito a riflettere sulle svolte della vita e sulla capacità di reinventarsi quando tutto sembra già scritto. Un finale che promette leggerezza, emozione e racconti intensi, grazie a ospiti che hanno vissuto cambiamenti profondi, scelte coraggiose e ripartenze inattese.

Ma chi saranno i protagonisti dell’ultima puntata di Ciao Maschio? Quali storie porteranno in studio? E quale sorpresa musicale chiuderà la stagione? Scopriamolo insieme.

Ciao Maschio 23 maggio 2026: gli ospiti e il tema “Mai dire mai”

Il filo conduttore scelto per il finale di stagione, “Mai dire mai”, offre a Nunzia De Girolamo l’occasione di esplorare percorsi personali segnati da cambiamenti radicali. In studio arrivano quattro volti molto diversi tra loro, accomunati però da una caratteristica: la capacità di rimettersi in gioco.

Il primo è Francesco Facchinetti, artista e imprenditore che negli anni ha attraversato mondi differenti. Dalla musica alla televisione, fino al ruolo di manager e talent scout, la sua carriera è un esempio di continua trasformazione. Accanto a lui siede Enzo Miccio, volto amatissimo della tv dedicata allo stile. Wedding planner e organizzatore di eventi, porta nel talk la sua esperienza nel trasformare momenti importanti in ricordi indimenticabili.

Il terzo ospite è Vittorio Brumotti, campione mondiale di bike trial e inviato storico di Striscia la Notizia. Le sue inchieste nelle periferie italiane lo hanno reso un simbolo della tv di denuncia, spesso esposto a minacce e aggressioni. Completa il quartetto Giovanni Angiolini, chirurgo ortopedico diventato noto al grande pubblico dopo il Grande Fratello Vip. La sua doppia identità, tra professione medica e popolarità televisiva, si inserisce perfettamente nel tema della puntata.

Il confronto con Nunzia De Girolamo si muove tra confessioni, aneddoti e riflessioni su come la vita possa cambiare direzione quando meno ce lo si aspetta. Il tono resta quello tipico del programma: intimo, diretto e capace di alternare ironia e profondità.

Edoardo Tavassi e i suoi “dissing-rap”: l’ironia che chiude la stagione

Anche nell’ultima puntata non manca uno dei momenti più attesi dal pubblico: lo spazio dedicato a Edoardo Tavassi, presenza fissa della stagione 2025-2026. Il suo ruolo è diventato un marchio di fabbrica del programma, grazie ai “dissing-rap”, brevi sfide in rima ispirate alla cultura hip hop ma rielaborate in chiave ironica per il pomeriggio di Rai 1.

Tavassi osserva gli ospiti, coglie dettagli, battute, momenti di tensione e li trasforma in versi divertenti che alleggeriscono il clima e regalano un sorriso anche nei passaggi più intensi. La sua capacità di giocare con le parole e di improvvisare è stata una delle sorprese più apprezzate della stagione, tanto da diventare un appuntamento fisso che il pubblico aspetta con curiosità.

Nel finale del 23 maggio, il suo intervento assume un valore simbolico: un modo per salutare il pubblico con leggerezza, chiudendo un’edizione che ha portato il talk dalla seconda serata alla fascia pomeridiana, conquistando una nuova identità e un nuovo pubblico.

Le Swingeresse e l’inedito “Ciao Maschio”: il saluto musicale alla stagione

A chiudere la puntata, e con essa l’intera stagione, arrivano le Swingeresse, la band residente del programma. Il quintetto swing tutto al femminile — formato da Daniela Belleudi, Rossana Canta, Cinzia Zanellato, Francesca Bartoli e Susanna Terreri — accompagna Ciao Maschio dal 2018 con un repertorio che reinterpreta brani dagli anni Trenta a oggi in chiave vintage.

Per il finale del 23 maggio, il gruppo porta in studio tre cover iconiche: “I maschi” di Gianna Nannini, “Dancing Queen” degli ABBA e “Macho Man” dei Village People. Ma il momento più atteso arriva alla fine, quando le Swingeresse presentano “Ciao Maschio”, un brano inedito scritto appositamente per salutare il programma e la sua community.

Un regalo musicale che celebra un’edizione importante, segnata dal passaggio alla fascia pomeridiana e dalla sfida diretta con Verissimo, affrontata con ascolti solidi e un pubblico sempre più affezionato.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio alle 17.10 su Rai 1, con la possibilità di rivedere la puntata su RaiPlay. Un finale che promette emozioni, musica e racconti capaci di lasciare il segno.