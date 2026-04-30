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Manfredonia, Mangano e Pacilli in Molo21. Castigliego: “Riconoscimento reciproco di un metodo di lavoro serio e coerente”

Molo 21 comunica l’ingresso nel proprio percorso politico e amministrativo dei consiglieri Nicola Mangano e Matteo Pacilli.

Una scelta maturata nel confronto quotidiano sui temi concreti dell’amministrazione, nel riconoscimento reciproco di un metodo di lavoro serio e coerente, sempre orientato all’interesse della comunità.

Molo 21 prosegue il proprio impegno mettendo al centro la qualità della politica e il servizio alla città, valorizzando il contributo di chi condivide questo approccio, nel rispetto dei principi di responsabilità, partecipazione e impegno civico.

L’ingresso di Mangano e Pacilli si inserisce in questo percorso e contribuisce a rafforzare un’azione amministrativa attenta e orientata ai bisogni di Manfredonia.

A loro e all’intero gruppo consiliare, l’augurio di buon e proficuo lavoro.

Il coordinatore,

Marcello Castigliego