Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella abbandona il programma? “Sono arrivato al capolinea”

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Alessio Pilli Stella si è lasciato andare ad un duro sfogo nei giorni scorsi dopo Uomini e Donne, il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi è stato carico di tensioni e lui non sta vivendo bene la cosa.

Negli ultimi mesi ha provato a frequentare sia Debora che Rosanna, quest’ultima però non riesce ad accettare di non essere l’unica donna ed è per questo che ha più volte interrotto la loro conoscenza. La dama siciliana vorrebbe continuare a frequentarlo, ma non intende farlo senza l’esclusiva perché la cosa le provoca molto disagio.

Alessio Pilli Stella sta pensando di abbandonare Uomini e Donne? Cosa ha detto il cavaliere

Ci sono state tensioni anche nel rapporto nato tra il cavaliere e Debora ultimamente, lui durante uno sfogo dietro le quinte ha detto di essere arrivato al capolinea. Riferendosi alla dama ha detto che lui ha provato a tenderle una mano ma lei non si è fatta sentire per tre giorni, un comportamento a parer suo innaturale.

Alessio Pilli Stella non ha gradito il fatto che lei abbia smentito che si siano baciati dicendo che hanno appoggiato solo le labbra. A parer suo ha negato perché di fronte a lei c’era Arnaldo e a lei piace molto. Ha poi aggiunto: “Sono convinto che lei mi abbia chiamato dopo quattro giorni perché ha aspettato che Arnaldo si facesse sentire. Sono stato la ruota di scorta e a lei, di me, non frega nulla“. Il cavaliere è apparso molto infastidito, potrebbe decidere davvero di abbandonare Uomini e Donne? Ne sapremo di più nelle prossime puntate del programma.