Eventi Manfredonia
Parco Archeologico di Siponto aperto il Primo Maggio
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Parco Archeologico di Siponto aperto il Primo Maggio
1° Maggio 2026 – Festa del Lavoro
Nel giorno della Festa del Lavoro, i musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura statali saranno regolarmente aperti, secondo i consueti orari e costi di ingresso.
👉 Il Parco Archeologico di Siponto vi aspetta con i seguenti orari:
🕥 Apertura: ore 10:30
🕢 Chiusura: ore 19:30
Ultimo ingresso: ore 18:45
Un’occasione perfetta per trascorrere la giornata immersi nella storia e nella bellezza del nostro patrimonio culturale!
I servizi di biglietteria sono disponibili anche tramite il sito AditusCulture.
Vi aspettiamo!