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Parco Archeologico di Siponto aperto il Primo Maggio

1° Maggio 2026 – Festa del Lavoro

Nel giorno della Festa del Lavoro, i musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura statali saranno regolarmente aperti, secondo i consueti orari e costi di ingresso.

👉 Il Parco Archeologico di Siponto vi aspetta con i seguenti orari:

🕥 Apertura: ore 10:30

🕢 Chiusura: ore 19:30

Ultimo ingresso: ore 18:45

Un’occasione perfetta per trascorrere la giornata immersi nella storia e nella bellezza del nostro patrimonio culturale!

I servizi di biglietteria sono disponibili anche tramite il sito AditusCulture.

Vi aspettiamo!