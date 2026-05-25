La ruota della fortuna con Gerry Scotti non si ferma: la mossa a sorpresa di Mediaset

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La ruota della fortuna è tra i programmi più visti del piccolo schermo. Ogni giorno, il game show condotto da Gerry Scotti è seguito da oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, il programma è finito al centro di un’indiscrezione che siamo sicuri farà felici i fans di Mediaset. Secondo quanto riportato dal portale Bubino Blog, La ruota della fortuna non andrà in vacanza, anzi continuerà la sua messa in onda per tutta l’estate. Il game show non si fermerà per qualche mese com’era stato largamente anticipato per permettere a Gerry Scotti e Samira Lui di poter trascorrere l’estate in totale relax.

La ruota della fortuna continua la sua messa in onda per tutta l’estate

Il game show dell’access prime time continuerà la sua messa in onda per tutta l’estate. La ruota della fortuna è stata confermata anche nel palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset. Piersilvio Berlusconi ha deciso di puntare su Gerry Scotti e Samira Lui per contrastare lo sbarco de L’eredità al posto di Affari tuoi a partire da fine luglio. Il popolare game show di Rai Uno debutterà nella prestigiosa fascia per permettere a Stefano De Martino di godersi le meritate vacanze. Niente da fare per Max Giusti, che era stato dato come sostituto di Gerry Scotti. Il conduttore avrebbe dovuto condurre la nuova edizione di The Wall e sfidare Marco Liorni.