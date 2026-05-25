The 50 Italia, ex gieffina fa il tifo per Helena Prestes: spunta un gesto social

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Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. La modella influencer insieme ad altri 49 concorrenti si mettono in gioco in sfide fisiche e mentali per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore del programma. A pochi giorni dall’uscita sulla piattaforma, la 35enne è già data come tra le possibili vincitrici della prima edizione della trasmissione. Helena Prestes si sta mettendo in mostra sia per le sue decisioni strategiche sia per come sta superando con facilità le prove. In queste ore, un’ex gieffina ha compiuto un gesto social nei confronti della compagna di Javier Martinez. Si tratta di Jessica Morlacchi, con la quale la modella brasiliana ha partecipato all’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. La cantante romana ha commentato con tre cuori rossi il post dell’amica su Instagram in cui parla della sua esperienza a The 50 Italia.

Jessica Morlacchi appoggia Helena Prestes a The 50 Italia

Jessica Morlacchi ha dimostrato di sostenere Helena Prestes nella sua partecipazione a The 50 italia, dove si sta già mettendo in mostra. La cantante romana è finita di recente al centro della ribalta per una storia pubblicata su Instagram. L’ex gieffina ha fatto preoccupare i suoi fans quando ha postato una foto in cui la si vede distesa su di un letto di una clinica con delle fasce nel naso. La donna si è infatti sottoposta ad una nuova operazione al naso come aveva rivelato nel corso di un’ospitata a La volta buona, la nota trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo.