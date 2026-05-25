La Promessa cambia programmazione su Rete 4: la bella novità per i fans

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La Promessa è tra le soap opera più apprezzate dal pubblico italiano. Ogni giorno, le vicende di Manuel e Curro sono seguite da oltre un milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Rete 4 dov’è sbarcata da ormai diverso tempo. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese ad attuare un cambio di programmazione per quanto concerne la sua messa in onda. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete, La Promessa sbarcherà in prima serata a partire dal mese di giugno. La soap opera made in Spagna andrà in onda ogni sabato in prime time sui teleschermi di Rete 4. Una bella novità che siamo sicuri farà felici i fans delle vicende di Manuel e Curro.

La Promessa sbarca in prima serata da giugno

La soap opera andrà in onda in prima serata a partire dal mese di giugno. Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa in programma a breve sui teleschermi di Rete 4 rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Lorenzo, il quale inizierà a sviluppare una vera e propria ossessione per Angela. Quest’ultima, invece, unirà le forze con Curro per incastrare il capitano de La Mata. La donna troverà alcuni documenti capaci di dimostrare la colpevolezza di Lorenzo nel traffico illecito di armi. Curro userà tale scoperta per far arrestare il capitano. Tono, invece, si avvicinerà sempre di più a Enora, la nuova operaia di Manuel nell’hangar.