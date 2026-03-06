Uomini e Donne, Ciro Solimeno abbandona? “Il trono potrebbe saltare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne si sta rivelando sempre di più un flop, anche in termini di ascolti il dating show ne ha risentito. In molti lo stanno criticando per il suo modo di fare, infatti non sta convincendo affatto i telespettatori.

In alcune occasione ha anche mostrato un’aggressività nei confronti delle sue corteggiatrice che non è piaciuta affatto, in una delle scorse puntata anche Maria De Filippi lo ha invitato a calmare i toni. Ad oggi non ha costruito nulla di importante a Uomini e Donne, le sue corteggiatrici non fanno altro che abbandonare la trasmissione per poi tornare quando lui le va a riprendere.

Il trono di Ciro Solimeno non proseguirà a Uomini e Donne? Spunta l’indiscrezione sul tronista

Nelle ultime due registrazioni il tronista campano non era presente in studio, cosa si nasconde dietro la sua assenza? Nelle scorse ore Amedeo Venza sui social ha svelato: “Un trono attualmente in onda potrebbe saltare“. Si riferiva a quello di Ciro Solimeno o di Sara Guadenzi?

A fare chiarezza ci ha pensato Deianira Marzano, che non ha solamente confermato l’indiscrezione lanciata da Venza ma ha anche detto che a saltare sarà il trono di Ciro Solimeno. Il motivo? Questo al momento non è ancora noto, bisognerà attendere per scoprirlo.