Uomini e Donne, Agnese e Roberto verso la rottura? “Momento delicato nella nostra coppia”

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Cosa sta succedendo tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo? La loro storia d’amore fino a poco tempo fa sembrava procedere a gonfie vele dopo Uomini e Donne ma le cose a quanto pare sono cambiate ultimamente.

Da quando hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi insieme si sono fatti a vicenda molte importanti dediche sui social, ospiti a Uomini e Donne si sono anche resi protagonisti di un romantico momento. L’ex cavaliere le ha chiesto di sposarlo e lei ha accettato con grande gioia ed entusiasmo. Nelle scorse ore però l’ex dama ha fatto preoccupare i loro fan rivelando che stanno vivendo un momento di crisi.

Periodo difficile per Agnese e Roberto, si diranno addio? Le rivelazioni dell’ex dama di Uomini e Donne

L’ex dama del dating show di Maria De Filippi ha ammesso che lei e il fidanzato stanno attraversando un momento delicato nella loro coppia. Ai suoi seguaci ha spiegato che sta affrontando un duro periodo personale e cerca di essere presente quando lei e l’ex cavaliere stanno insieme. Ha poi aggiunto: “Il ‘ci incastriamo perfettamente’ sta avendo qualche intoppo ma entrambi proviamo a creare quell’incastro a cui tanto teniamo ma non sta venendo naturale”.

Agnese De Pasquale ha fatto poi sapere che spera di dare a Roberto Priolo la felicità che merita, al momento però nessuno dei due ci riesce fino in fondo. Lei ha molta fiducia nel dialogo e spera che li aiuti a ritrovare l’equilibrio quando si allontanano. Nonostante il delicato periodo l’ex dama non smette di credere nel loro amore e spera che torni tutto ad incastrarsi superando le loro differenze.