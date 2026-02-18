Uomini e Donne Roberto chiede ad Agnese di sposarlo: “Ti voglio al mio fianco per scelta”, lei accetta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo è nata pochi mesi fa a Uomini e Donne e dopo essere usciti insieme dal dating show il loro legame è diventato indissolubile.

Sui social non perdono occasione per mostrarsi innamorati e affiatati e spesso si dedicano parole d’amore davvero speciali, segno che tra loro procede tutto a meraviglia. Oggi sono stati ospiti a Uomini e Donne e hanno emozionato praticamente tutti. In modo inaspettato l’ex cavaliere si è inginocchiato davanti alla compagna e le ha chiesto di sposarlo.

Uomini e Donne, Roberto chiede ad Agnese di sposarlo e lei accetta: grande emozione in studio

L’ex cavaliere durante il discorso fatto alla compagna ha detto di essere consapevole delle sfide che hanno davanti, come il fatto che lei vive a Milano e lui a Trento. Ci sono vissuti, distanze e storie precedenti ma pensa che siano strade da percorrere insieme facendo un passo alla volta.

Roberto Priolo ha poi aggiunto: “Ti voglio al mio fianco per scelta, ti vedo in abito bianco su una spiaggia“. Le sue parole hanno emozionato tantissimo Agnese De Pasquale nello studio di Uomini e Donne, a detta sua hanno gli stessi valori e guardano nella stessa direzione e questo li unisce molto. L’ex dama ha poi accettato la proposta di matrimonio dicendo: “Bisogna sempre crederci e sognare, ad oggi ti dico tutta la vita“.