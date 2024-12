Un posto al sole, spoiler 9 dicembre 2024: torna Alice, la serata con Vinicio è un disastro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si conclude oggi la settimana di Un posto al sole, amata soap opera napoletana in onda da lunedì a venerdì su Rai Tre alle 20.50. Tante sono le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini che quotidianamente lasciano i telespettatori col fiato sospeso, questi si chiedono cosa accadrà dopo la solita pausa del weekend. Sono già trapelate interessanti anticipazioni sul web e come al solito faranno incuriosire tutti annunciando tante novità e colpi di scena.

Dopo una breve pausa Un posto al sole tornerà in onda su Rai 3 lunedì 9 dicembre 2024, stando alle anticipazioni i telespettatori assisteranno al ritorno di Alice a Napoli. La nipote di Marina si era recata per qualche giorno a Londra per convincere Elena a farla restare con Roberto e la Giordano. La Pergolesi vuole continuare il suo stage in radio, ma soprattutto non vuole allontanarsi da Napoli proprio ora che ha conosciuto Vinicio.

Anticipazioni Un posto al sole: Alice esce con Vinicio ma qualcosa va storto, Nunzio parte insieme a Rossella

Tornata a Napoli Alice non vedrà l’ora di trascorrere una divertente serata con Vinicio. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Ferri e Marina saranno un po’ preoccupati e le chiederanno di cambiare i suoi piani per la serata. La nipote non sentirà ragioni e uscirà con Gagliotti, la serata però si rivelerà un disastro, le sensazioni di Roberto e la Giordano erano quindi giuste.

Per poter proseguire le indagini sull’aggressione ai danni di padre Antoine con i mezzi giusti Viola spingerà Damiano a chiedere aiuto ad Eugenio, solo se verrà fuori il vero colpevole Pasquale potrà essere scagionato dalle accuse. Ci saranno altre interessanti novità a Un posto al sole nella puntata che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024. Le anticipazioni svelano che Nunzio ha deciso di accompagnare Rossella a Madrid, i due arriveranno in città.