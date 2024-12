Un posto al sole episodi dal 9 al 13 dicembre 2024

Durante la settimana dal 9 al 13 dicembre 2024, nella soap partenopea Un posto al sole, che mostreranno gli episodi? Alice tornerà da Londra e, anche se Ferri e Marina non ne saranno per niente felici, andrà subito a ballare. Chi sarà il fortunato? Le anticipazioni settimanali la mostrano trascorrere una serata divertente con Vinicio. I due ragazzi potrebbero però trovarsi a una festa poco divertente

Un posto al sole anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2024

Non sarà solo questo a movimentare la scena, durante la settimana, di cui stiamo trattando. Viola spingerà Damiano a farsi dare da Eugenio l’aiuto economico necessario per concludere l’indagine e scagionare Pasquale. Egli era accusato di aver tentato l’omicidio di don Antoine. Nunzio e Rossella. nel frattempo raggiungeranno insieme Madrid.

Rosa e Luisa, grazie a Pasquale e alle sue vicissitudini, si riavvicineranno. Inoltre le indagini di Damiano stanno portando l’attenzione verso il vero aggressore di don Antoine. Una brutta avventura, intanto, farà scontrare Alice con Roberto. Marina farà capire alla nipote che non deve sprecare tempo ed è opportuno che investa seriamente sul proprio futuro. Nel frattempo, Rossella e Nunzio vivono finalmente il loro amore, Samuel, invece dovrà di gestire da solo la cucina del Vulcano e non di sentirà all’altezza di farlo.

Un posto al sole trame settimanali, ecco che farà Alice

Alice mostra l’intenzione di fare ciò che Marina le ha consigliato, Roberto scoprirà che Michele non rispetterà alcun veto editoriale. Damiano arresterà il vero colpevole dell’aggressione a Don Antoine e Pasquale verrà scagionato. Luisa e Rosa si riconcilieranno inaspettatamente. Alice riprenderà il suo stage in radio, ma Micaela le darà una lezione molto dura. Roberto affronterà Michele, la sua richiesta di non continuare con inchieste sul caporalato è stata ignorata. Nunzio e Rossella faranno progetti per il futuro. Mariella, farà in modo che Guido e Salvatore ritrovino la amicizia.

Michele e Roberto sono giunti alla rottura completa e in radio il giornalista lavora sempre più difficilmente. Rossella deciderà per il suo futuro. Manuela vivrà dei bei momenti con Niko e il nipote, durante le prove di una commedia che Jimmy porterà in scena con la scuola. La serenità non durerà molto e la delusione colpirà ancora!