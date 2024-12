Un posto al sole, spoiler 3 dicembre 2024: un incontro fa venire dei dubbi a Rosa

Va in onda oggi, martedì 3 dicembre 2024, una nuova puntata di Un posto al sole su Rai Tre alle 20.50. I tantissimi fan della famosa soap opera partenopea come sempre resteranno davanti al televisore per scoprire come evolveranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, puntata dopo puntata colpi di scena e novità riescono sempre a catturare non poco la loro attenzione.

Gli spoiler trapelati sul web stupiranno non poco i fan della fiction, queste rivelano che Luisa chiederà aiuto a Niko dopo che il figlio è stato affidato ai servizi sociali per via della vicenda legata all’aggressione di Don Antoine. L’avvocato Poggi accetterà di seguire il caso di Pasquale. Nel frattempo Rosa farà un incontro che le farà venire dei dubbi sull’aggressione del prete, è stato davvero il figlio di Luisa ad accoltellarlo?

Anticipazioni Un posto al sole 3 dicembre 2024: Ferri ostacolerà l’inchiesta di Michele?

Michele di Un posto al sole (Screen video Raiplay)

Nella nuova puntata di Un posto al sole che andrà in onda stasera su Rai Tre alle 20.50 Costabile continuerà a fare delle pressioni a Castrese. Nei precedenti episodi ha iniziato a ricattare il fratello dopo che Gagliotti lo ha minacciato, vuole costringerlo a parlare con il padre per convincerlo a mettersi in affari con la famiglia Gagliotti. Lui ha provato a fargli capire che Espedito non rinuncerà al marchio dei loro prodotti, Costabile però gli ha chiaramente detto che se non convincerà il padre gli rivelerà che è omosessuale.

Gli spoiler di Un posto al sole fanno poi sapere che Michele continuerà a dedicarsi alla sua inchiesta sul caporalato ottenendo ottimi risultati. In radio Filippo gli darà il suo appoggio ma dovrà fare i conti con le intromissioni di Roberto Ferri. L’imprenditore infatti potrebbe ostacolare il lavoro del giornalista. Nel frattempo, Niko avrà un confronto con Jimmy, parlando con il figlio capirà che ha bisogno di ricevere più attenzioni da parte sua.