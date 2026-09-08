Fede e religione
A Pulsano la festa della Natività di Maria, una devozione lunga 850 anni
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A Pulsano la festa della Natività di Maria, una devozione lunga 850 anni
L’Arcivescovo padre Franco Moscone ha celebrato, insieme ad alcuni sacerdoti, presso l’Abbazia di Pulsano, l’annuale festa della Natività della Beata Vergine Maria.
Una ricorrenza profondamente legata alla storia e alla spiritualità di questo luogo: da 850 anni la chiesa abbaziale di Pulsano è dedicata alla Natività della Vergine Maria.
Un momento di preghiera e di comunione che rinnova una devozione antica, custodita nei secoli e ancora viva nel cuore del Gargano.
Foto: A. Cavallini