Un Posto al Sole, spoiler 2 settembre 2026: Alberto sconvolto per l’incidente, Sergio e Bice litigano ma…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 2 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che tornato a Napoli Diego ha fatto una confessione al padre e ad Ornella in merito alla sua situazione sentimentale. Gianluca si è di nuovo rifiutato di avere un confronto con Alberto, quando si è sfogato con Niko gli ha consigliato di concedergli altro tempo.

Spoiler Un posto al sole 2 settembre 2026: Alberto turbato, Marika va a trovare Clara e le propone di…

Gianluca non ha nessuna intenzione di perdonare suo padre, questa volta l’ha profondamente ferito e non vuole più avere nulla a che fare con lui. Il giovane Palladini ha deciso di andare da Anna per chiederle di aiutarlo a tenere Alberto lontano da lui.

Alberto resterà sconvolto a causa dell’incidente, non vedeva l’ora di festeggiare il compleanno di Anna ma non poteva immaginare che sarebbe successo tutto ciò. Sergio e Bice andranno a casa di Guido e Mariella e finiranno come sempre per litigare, la vicenda però avrà un finale che non sarà scontato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che al centro d’ascolto Clara riceverà la visita di Marika che le darà un’idea che catturerà il suo interesse.