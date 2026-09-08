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Giudice Sportivo Serie D: il Manfredonia perde Carullo
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Giudice Sportivo Serie D: il Manfredonia perde Carullo
Il terzino sinistro del Manfredonia Carullo è stato squalificato per un turno per per aver rivolto ad un avversario espressioni minacciose.
Per quel che riguarda le altre squadre del girone H, la Real Normanna perde l’allenatore Campilongo.
Tra i calciatori, due giornate di squalifica a Rovere della Fidelis Andria, una a Dantona e Ganfornina del Brindisi.