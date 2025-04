Un Posto al Sole, spoiler 30 aprile 2025: Gagliotti furioso con Ferri, Guido pensa a Mariella

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti si chiedono cosa succederà stasera, mercoledì 30 aprile 2025 a Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Gennaro Gagliotti sarà furioso perché sarà convinto di essere stato ingannato da Roberto Ferri. Il motivo? Perché lo ha fatto diventare un socio dei cantieri poco prima che arrivassero cattive notizie dall’America sulla delicata vicenda Burnet che sta mettendo non poco a rischio i cantieri. L’uomo, in preda all’ira, sfogherà la sua rabbia contro la moglie.

Spoiler Un posto al sole 30 aprile 2025: Guido sente nostalgia di Mariella

Alcuni atteggiamenti di Guido nei precedenti episodi della fiction partenopea hanno fatto venire dei dubbi a Claudia e la loro relazione vivrà un momento di crisi. Del Bue non potrà fare a meno di provare sempre più nostalgia per Mariella ma i due potrebbero allontanarsi ancora di più a causa della bugia raccontata da Sasà.

Cerruti, infatti, ha detto una bugia a Bice in merito alla notte trascorsa da Mariella con Mimmo per frenare la sua curiosità e la sua invadenza. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano altri dettagli in merito all’episodio di stasera. Cosa succederà? Aumenterà la complicità tra Jimmy e Matteo, i quali continueranno ad usare l’intelligenza artificiale per fare i compiti. Il comportamento del giovane Poggi rischierà di rovinare la sua amicizia con Camillo.