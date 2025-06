Un Posto al Sole, spoiler 6 giugno 2025: Giulia prende una decisione, Niko si preoccupa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 5 giugno 2025 nell’ultimo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la preoccupazione di Gianluca nei confronti di Luca ha spinto il ragazzo a mettersi in contatto con Giulia. Dopo l’inaspettata telefonata la Poggi, che sta attraversando un periodo molto difficile dopo l’addio del compagno, prenderà una decisione che farà preoccupare non poco il figlio.

Spoiler Un posto al sole 6 giugno 2025: Micaela agguerrita, ostacolo per Viola

Il ritorno di Micaela a Napoli sta creando non poca tensione in famiglia, la Cirillo è furiosa dopo aver scoperto che Manuela ha preso il suo posto in radio e che nel loro appartamento adesso vivono Samuel e Gabriela. La situazione sta mettendo in difficoltà Serena, che proverà a sbarazzarsi della sorella, lei però si mostrerà più combattiva che mai, un atteggiamento che si ripercuoterà anche nei confronti dell’ex fidanzato.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano altri dettagli, rivelano infatti che ci sarà un sincero dialogo tra Damiano e Rosa in vista delle vacanze estive. Intanto Viola sarà consapevole del fatto che dovrà fare i conti con un ostacolo prima di poter partire insieme a Renda.