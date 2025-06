Un Posto al Sole, spoiler 5 giugno 2025: Giulia di pessimo umore, intanto Manuela e Micaela…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 5 giugno 2025 nel penultimo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Giulia continua a soffrire per l’assenza di Luca, non riesce ad accettare che sia sparito nel nulla senza nemmeno farle sapere come sta ed è per questo che vuole assolutamente trovarlo. Bianca chiamerà la nonna per parlare un po’ con lei, per la Poggi non sarà semplice nascondere alla nipote il suo pessimo stato d’animo.

Spoiler Un posto al sole 5 giugno 2025: Gianluca in ansia per Luca, tanta la tensione tra le Cirillo

Dopo aver trascorso qualche giorno a casa di Gianluca Luca gli dirà che per lui è arrivato il momento di andare via, non vuole diventare un peso nemmeno per lui e l’ha già messo in difficoltà con la Polizia.

Il figlio di Alberto Palladini, però, non sarà affatto sereno. Il pensiero che nelle sue condizioni De Santis resti da solo lo preoccupa molto. Nel frattempo, Marina respingerà le insinuazioni della moglie di Gennaro Gagliotti, però non approva assolutamente l’atteggiamento della figlia con il nuovo socio dei Cantieri. Lui ha già dimostrato un forte interesse per la Giordano e non sembra essere intenzionato a mollare fin quando non riuscirà a conquistarla. La tensione sarà alle stelle tra Manuela e Micaela e Serena dovrà mediare ancora una volta tra loro.