Un Posto al Sole, spoiler 31 marzo 2026: Alberto chiede ad Anna di chiudere con Gianluca, Ferri ha dei dubbi

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 31 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Alberto non vuole rinunciare ad Anna e le chiederà di chiudere in modo definitivo con Gianluca. Il giovane Palladini in merito alla motivazione della rottura, però, avrà un’intuizione.

Spoiler Un posto al sole 31 marzo 2026: Sabbiese e la banda verso un nuovo colpo, Grillo vicino alla risoluzione del caso

Sabbiese organizzerà in modo dettagliato la nuova rapina e riaccoglierà anche Rino della squadra. Intanto Damiano non riuscirà a rassegnarsi al fatto che il suo capo ha deciso di togliergli il caso.

Né Renda né Eduardo possono immaginare che Grillo sta per scoprire tutta la verità sul caso. Nel frattempo Leo convincerà Cristina a non partire insieme a Marina e Roberto per le vacanze di Pasqua. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Ferri avrà dei sospetti sulle ragioni che spingono Greta ad ignorare la figlia quando proverà a chiederle supporto.