Un Posto al Sole, spoiler 30 marzo 2026: Alberto vuole rivedere Anna, Serena vuole parlare con Maurizio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 30 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Anna continuerà a mandare ambigui segnali a Gianluca e questo lo farà preoccupare, infatti deciderà di confidarsi con Rossella. Intanto Alberto, dopo aver scoperto che la ragazza vuole andare via da Napoli, vorrà incontrarla ancora.

Spoiler Un posto al sole 30 marzo 2026: Serena vuole incontrare Maurizio, Mariella ha intenzione di aiutare Massaro

Maurizio era presente alle nozze di Niko e Manuela, Serena però deciderà di non dire nulla né alle gemelle né alla madre. La moglie di Filippo, però, avrà intenzione di incontrare il padre delle sue sorelle per capire come mai sia improvvisamente tornato.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Sasà proverà a convincere Mariella di ignorare Massaro e di rifiutarsi ad aiutarlo. Lei però non cambierà idea, anche se la sua scelta potrebbe creare non poca tensione tra lei e Bice.