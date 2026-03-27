Un Posto al Sole, spoiler 27 marzo 2026: Niko capisce che Manuela non è in chiesa, la cerimonia…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 27 marzo 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che è finalmente arrivato il giorno del matrimonio tra Niko e Manuela, ma a lui non sfuggirà un importante dettaglio.

Spoiler Un posto al sole 27 marzo 2026: Manuela arriverà in tempo in chiesa per sposare Niko?

In chiesa Poggi, pronto a pronunciare il fatidico si, si renderà conto che quella al suo fianco non è la Cirillo giusta, infatti a causa di un imprevisto Manuela ha chiesto alla gemella di sostituirla. Come si risolverà la vicenda?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la cerimonia verrà interrotta e sacerdote sarà sul punto di sospendere tutto. Manuela riuscirà ad arrivare in tempo all’altare per convolare a nozze con Niko? Nel frattempo Massaro farà un’inaspettata richiesta a Mariella, Pino invece proverà ad avere un chiarimento con Rosa.