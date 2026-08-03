A Monte Sant’Angelo il Raduno Folkloristico Internazionale

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Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere il mondo con uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate: il 62° Raduno Folkloristico Internazionale, una manifestazione che da oltre sessant’anni celebra l’incontro tra popoli, tradizioni e culture attraverso la musica, la danza e il folklore. Un evento che rappresenta un autentico patrimonio per il Gargano e per l’intera Puglia, capace di unire generazioni e nazioni nel segno della pace, dell’amicizia e della condivisione.



📅 Dal 5 al 7 agosto 2026, Piazza Duca d’Aosta farà da palcoscenico alle esibizioni dei gruppi provenienti da Italia, Argentina, Ecuador e Martinica, offrendo al pubblico uno spettacolo ricco di colori, costumi tradizionali, musiche coinvolgenti e danze popolari che raccontano la storia e l’identità dei rispettivi Paesi.



🎶 A rendere ancora più suggestiva la manifestazione sarà la tradizionale sfilata dei gruppi folkloristici, accompagnata dalla partecipazione dei caratteristici muli bardati, simbolo delle antiche tradizioni locali e momento particolarmente atteso da cittadini e visitatori.



🤝 Eventi di questo livello sono il risultato del grande lavoro organizzativo de “La Pacchianella”, delle istituzioni e di tutti coloro che, con passione e dedizione, continuano a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio.



💙 Un ringraziamento speciale va anche ai numerosi partner e sponsor che, con il loro prezioso sostegno, contribuiscono concretamente alla realizzazione di questa importante manifestazione. Il loro impegno dimostra come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà imprenditoriali possa dare vita a eventi di grande valore culturale e turistico, capaci di promuovere Monte Sant’Angelo ben oltre i confini regionali.



👏 Sostenere iniziative come questa significa investire nella cultura, nelle tradizioni, nel turismo e nell’identità del nostro territorio, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza autentica e indimenticabile.



🎉 L’appuntamento è quindi dal 5 al 7 agosto a Monte Sant’Angelo per tre serate all’insegna della musica, del folklore internazionale e della bellezza di una comunità che continua a custodire con orgoglio le proprie radici, aprendosi al tempo stesso al mondo.

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