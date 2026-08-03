Vieste
A Vieste torna Borgo in Bianco
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A Vieste torna Borgo in Bianco
Sabato 19 settembre il centro storico di Vieste torna ad accogliere una delle serate più suggestive dell’anno, dedicata all’eleganza del vino bianco e al fascino senza tempo del borgo.
Un percorso tra cantine selezionate, degustazioni, masterclass dedicate al Metodo Classico, postazioni food, artisti, musica dal vivo e DJ set, per vivere un’esperienza che unisce gusto, convivialità e bellezza.
Dress code: bianco.
Acquista ora il tuo ticket su www.borgoinbianco.it.