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Il Manfredonia Calcio chiude per un centrocampista classe 2007

Il Manfredonia sta per chiudere un altro colpo per quanto riguarda gli under: tutto fatto per il 2007 Samuele Desiato, ex Ischia, Trento e Nocerina.

Samuele, figlio d’arte cresciuto tra pane e pallone, è nato a Lacco Ameno il 3 settembre 2007 ed in passato ha anche vestito la maglia delle giovanili del Foggia.

Il centrocampista negli anni è stato uno dei profili più interessanti della Campania.