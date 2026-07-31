Un Posto al Sole, spoiler 31 luglio 2026: Jimmy manda nel panico Micaela, Alberto incontra Gianluca

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 31 luglio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Micaela ha cercato di spronare il figlio a svolgere delle attività con i suoi coetanei, in modo brusco gli ha detto che non ha provato ancora a fare amicizia con nessuno da quando sono in Calabria.

Spoiler Un posto al sole 31 luglio 2026: Alberto prova ad avere un chiarimento con Gianluca

Il giovane Poggi dopo le dure parole della madre avrà un’iniziativa che getterà la Cirillo nel panico. Nel frattempo Niko e Manuela stanno ancora aspettando l’esito sui questionari che Jimmy ha fatto dallo psicologo e non vivranno l’attesa con serenità.

Loro sono molto preoccupati per Jimmy e sperano che si tratti solo di un momento delicato, la Cirillo teme che possa avere il suo stesso problema. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alberto incontrerà Gianluca per caso e proverà ad avere un chiarimento con lui. Intanto Luca ritroverà la serenità grazie ad una sorpresa.