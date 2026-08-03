Belen Rodriguez torna a parlare del periodo buio: “Due mesi in casa con le tende chiuse”

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Nelle scorse ore Belen Rodriguez sui social è tornata a parlare del periodo buio affrontato qualche mese fa. È stata tantissima la sofferenza provata dalla nota showgirl e non è stato un percorso facile quello che ha intrapreso per ritrovare la serenità.

Ai suoi tantissimi follower ha consigliato di praticare yoga, una pratica che l’ha aiutata moltissimi per gli attacchi di panico. A lei riesce a calmarla e a rasserenarle la mente, quando ha paura o si arrabbia inizia subito ad ispirare profondamente. Lei ha imparazo da un maestro la respirazione yogica.

Sui social Belen Rodriguez torna a parlare degli attacchi di panico e del periodo difficile che ha vissuto: lo yoga l’ha aiutata moltissimo

Tra le varie rivelazioni che si è lasciata sfuggire la conduttrice argentina ha fatto sapere che restava immobilizzata quando arrivavano gli attacchi di panico molto forti nel periodo in cui stava male e prendeva gli psicofarmaci. Stava così male che non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto.

Belen Rodriguez ha poi svelato: “Sono stata due mesi rinchiusa in casa con le tende chiuse. Mi dicevano ‘No, ma respira!’ e io ci provavo, ma andavo più in sbatti”. A detta sua bisogna imparare a farlo correttamente, ai fan ha quindi consigliato di nuovo di praticare Hatha Yoga contro gli attacchi di panico che inevitabilmente fanno fare i conti anche con la depressione.