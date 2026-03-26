Un Posto al Sole, spoiler 26 marzo 2026: Manuela deve affrontare un imprevisto, Cristina sembra più serena
Cristina ha ritrovato il buon umore? Ferri ha capito che... Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 26 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che dopo aver visto Lorenza in lacrime Diego le ha detto che farà di tutto per aiutarla a non perdere il lavoro, i due si stanno avvicinando sempre di più nell’ultimo periodo.
Spoiler Un posto al sole 26 marzo 2026: Cristina ha ritrovato il buon umore? Ferri ha capito che…
Per Manuela è un periodo molto stressante, continuerà ad occuparsi non solo delle nozze ma anche della sua seduta di laurea dal momento che i due avvenimenti avverranno lo stesso giorno. La Cirillo si ritroverà a fare i conti con un imprevisto che non aveva certo considerato, cosa deciderà di fare?
Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Ferri sembra aver compreso che è un momento estremamente delicato e complesso per Greta. Intanto Cristina apparirà più serena, il suo umore sta finalmente migliorando?