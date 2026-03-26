Un Posto al Sole, spoiler 26 marzo 2026: Manuela deve affrontare un imprevisto, Cristina sembra più serena

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 26 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver visto Lorenza in lacrime Diego le ha detto che farà di tutto per aiutarla a non perdere il lavoro, i due si stanno avvicinando sempre di più nell’ultimo periodo.

Spoiler Un posto al sole 26 marzo 2026: Cristina ha ritrovato il buon umore? Ferri ha capito che…

Per Manuela è un periodo molto stressante, continuerà ad occuparsi non solo delle nozze ma anche della sua seduta di laurea dal momento che i due avvenimenti avverranno lo stesso giorno. La Cirillo si ritroverà a fare i conti con un imprevisto che non aveva certo considerato, cosa deciderà di fare?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Ferri sembra aver compreso che è un momento estremamente delicato e complesso per Greta. Intanto Cristina apparirà più serena, il suo umore sta finalmente migliorando?