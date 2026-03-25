Un Posto al Sole, spoiler 25 marzo 2026: Diego prova ad aiutare Lorenza, intanto Greta deve affrontare…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 25 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Roberto proverà ancora a recuperare il suo rapporto con Cristina, consapevole che la figlia stia attraversando un momento davvero delicato.

Spoiler Un posto al sole 25 marzo 2026: Diego convince i suoi soci a non licenziare Lorenza?

Greta dovrà affrontare l’uomo che aveva portato non poco trambusto nella sua vita di coppia nell’ultimo periodo. Intanto Lorenza farà leva sulla compassione di Diego per paura di perdere il lavoro a Caffè Vulcano.

Intenerito dalle parole della collega Diego proverà ad aiutarla, riuscirà a convincere i suoi soci a non licenziare Lorenza? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che le famiglie Cirillo e Poggi si prepareranno alle imminenti nozze tra Manuela e Niko e si ritroveranno a fare i conti con intromissioni non richieste e inaspettati arrivi.