SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 24 marzo 2026: Grillo dubita di Damiano, Diego e Lorenza vicini

Lorenza e Diego vicini, Cristina se la prende con Marina. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte24 Marzo 2026
Spoiler Un posto al sole 24 marzo 2026
Diego e Lorenza di Un posto al sole (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 24 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in un periodo delicato della sua vita Ornella sente il bisogno di novità e proverà a cambiare le abitudini del marito.

Spoiler Un posto al sole 24 marzo 2026: Lorenza e Diego vicini, Cristina se la prende con Marina

Nemmeno per Diego è un periodo semplice a causa dei problemi nati nella sua relazione con Ida. Lui e Lorenza si ritroveranno pericolosamente vicini, succederà qualcosa tra loro?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Grillo, dopo aver visto Angelo insieme a Sabbiese, inizierà ad avere dei dubbi. Quali? Penserà che anche Renda potrebbe essere coinvolto nelle rapine effettuate dalla banda che non sono ancora riusciti a scovare. La tensione sarà ancora forte a casa Ferri, Cristina se la prenderà anche con Marina.

Tags
Sara Fonte24 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]