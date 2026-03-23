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Un Posto al Sole, spoiler 23 marzo 2026: Diego duro con Lorenza, qualcuno scopre che Sabbiese…

Eduardo sta per essere scoperto, Monica torna a Napoli. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte23 Marzo 2026
Spoiler Un posto al sole 23 marzo 2026
Diego di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 23 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver provato senza successo a trovare un lavoro Sabbiese ha deciso di unirsi di nuovo alla banda della famiglia Esposito. La verità verrà presto a galla?

Spoiler Un posto al sole 23 marzo 2026: Eduardo sta per essere scoperto, Monica torna a Napoli

Qualcuno sta per scoprire che Eduardo, dopo aver rigato dritto per molto tempo, si è gettato di nuovo nella criminalità. Intanto Diego, esausto per la delicata situazione che si è creata tra lui e Ida, apparirà molto severo nei confronti di Lorenza al Caffè Vulcano.

Con tono severo richiamerà la cameriera del Vulcano per i suoi continui ritardi sul luogo di lavoro. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che, in vista delle nozze tra Niko e Manuela, Monica tornerà a Palazzo Palladini e con la sua solita esuberanza benedirà la coppia.

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Sara Fonte23 Marzo 2026
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