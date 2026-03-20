Un Posto al Sole, spoiler 20 marzo 2026: difficile decisione per Sabbiese, Alberto in crisi
In crisi con Ida Diego trova un modo per distrarsi? Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 20 marzo 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che il pensiero di Grillo nei confronti di Damiano sarà sempre negativo, continuerò infatti a provocarlo e vessarlo sul luogo di lavoro.
Spoiler Un posto al sole 20 marzo 2026: in crisi con Ida Diego trova un modo per distrarsi?
Dopo quello che è successo Sabbiese, alle strette, dovrà prendere una decisione molto difficile. Intanto il rapporto tra Diego e Ida non accennerà affatto a migliorare e la loro crisi farà preoccupare sempre di più Ornella e Raffaele.
Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Diego, esasperato dall’atteggiamento della compagna, a causa del difficile periodo che sta vivendo potrebbe cercare delle distrazioni altrove. Nel frattempo Alberto apparirà sempre più in crisi, dopo quello che è accaduto con Anna non riuscirà a togliersela dalla testa.