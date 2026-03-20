Un Posto al Sole, spoiler 20 marzo 2026: difficile decisione per Sabbiese, Alberto in crisi

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 20 marzo 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che il pensiero di Grillo nei confronti di Damiano sarà sempre negativo, continuerò infatti a provocarlo e vessarlo sul luogo di lavoro.

Spoiler Un posto al sole 20 marzo 2026: in crisi con Ida Diego trova un modo per distrarsi?

Dopo quello che è successo Sabbiese, alle strette, dovrà prendere una decisione molto difficile. Intanto il rapporto tra Diego e Ida non accennerà affatto a migliorare e la loro crisi farà preoccupare sempre di più Ornella e Raffaele.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Diego, esasperato dall’atteggiamento della compagna, a causa del difficile periodo che sta vivendo potrebbe cercare delle distrazioni altrove. Nel frattempo Alberto apparirà sempre più in crisi, dopo quello che è accaduto con Anna non riuscirà a togliersela dalla testa.