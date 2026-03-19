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Un Posto al Sole, spoiler 19 marzo 2026: Marina insicura, Renda scopre chi è la donna della banda di ladri?

Sara Fonte19 Marzo 2026
Spoiler Un posto al sole 19 marzo 2026
Marina di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 19 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la situazione peggiorerà sempre di più tra Diego e Ida. La fragilità della compagna lo farà esasperare e inizierà a pensare che la compagna stia pensando ad un drastico cambiamento nella sua vita.

Spoiler Un posto al sole 19 marzo 2026: Ferri provato dal rapporto con Cristina, Sabbiese prova a rigare dritto

Ferri apparirà sempre più turbato a causa del turbolento rapporto con la figlia e dovrà anche fare i conti con l’insicurezza di Marina nei confronti di Greta che sta attraversando un momento terribile.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Sabbiese si sta sforzando per evitare di prendere altre decisioni sbagliate. Intanto Damiano potrebbe aver trovato una traccia che potrebbe consentirgli di scoprire l’identità della donna che appartiene alla banda di ladri a cui lui e i suoi colleghi stanno dando da tempo la caccia.

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Sara Fonte19 Marzo 2026
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