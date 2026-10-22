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Sagra del Pancotto e Vino, in Piazza Giordano protagonista l’identità culinaria di Foggia

Sabato 24 e domenica 25 ottobre piazza Umberto Giordano e via Lanza ospitano la sesta edizione della Sagra del Pancotto e Vino, organizzata dalla Pro Loco di Foggia con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Foggia, della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e dell’UNPLI e con il supporto della Protezione Civile Radio Club “G. Marconi” di Foggia.

Le aziende partecipanti sono dodici, tutte della città. Ciascuna proporrà la propria versione del pancotto, uno dei piatti più rappresentativi della cucina povera di Capitanata, insieme ai vini delle proprie cantine. Il sabato sera una giuria, composta da esperti del settore, passerà tra gli stand per valutare piatti, vini e allestimenti, e domenica alle 20 saranno premiati i vincitori.

“L’amministrazione comunale sostiene sempre le iniziative che tengono vive le tradizioni della città – dichiara la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo -. Il pancotto appartiene alla storia delle famiglie foggiane e della cucina contadina della Capitanata e ognuno ne conosce una versione legata alla propria casa. Riproporlo in piazza, a distanza di generazioni, significa riconoscere un tratto dell’identità cittadina che merita di essere conservato e trasmesso. Ringrazio la Pro Loco di Foggia, il presidente e i volontari dell’associazione per l’impegno nell’organizzazione”.

Il programma serale prevede due appuntamenti musicali diversi tra loro. Sabato, dopo le esibizioni di artisti locali e il saluto della Sindaca alle 21, salgono sul palco i ballerini dell’Accademia Tecla di Foggia e, dalle 21.30, Mattia Ciullo Ensemble con lo spettacolo “Pizzica e Taranta”, accompagnato da un corpo di ballo salentino. Domenica la serata si apre alle 19.30 con artisti del territorio e, dopo la premiazione, prosegue alle 20.15 con il concerto dei Volume al Max, tribute band di Max Pezzali e degli 883. Per i bambini è allestita un’area giochi con animazione.

“In questi anni abbiamo scelto di investire con continuità sulle manifestazioni culturali, considerandole una parte stabile della programmazione cittadina – afferma l’assessora alla Cultura Alcie Amatore -. Rassegne musicali, festival ed eventi di piazza organizzati insieme alle associazioni compongono un calendario che si sviluppa lungo tutto l’anno e in diverse zone della città. La Sagra del Pancotto e Vino rientra in questo quadro perché per noi la cucina popolare fa parte del patrimonio culturale di Foggia allo stesso titolo di un evento musicale o di una mostra”.

“Questa sesta edizione rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità e per la storia della nostra associazione – sottolinea con entusiasmo il presidente della Pro Loco di Foggia Giuseppe Croce -. Vedere raddoppiata la presenza delle aziende, tutte rigorosamente foggiane e pronte a far degustare sia le loro ricette di pancotto che i loro vini, e percepire l’attesa febbrile della cittadinanza ci dimostra quanto la nostra città abbia voglia di valorizzare le sue eccellenze, riscoprire le proprie radici e vivere la piazza in un clima di grande festa. Saranno due giornate indimenticabili in cui gusto, musica e memoria si fonderanno per regalare a Foggia la sua espressione più bella e accogliente.

La sagra è stata preceduta dal convegno “Gusto, Radici e Territorio – La cucina povera incontra il futuro delle nuove generazioni”, che ha coinvolto studentesse e studenti dell’Istituto Einaudi, docenti, chef, la Pro Loco e le autorità locali.

Il programma

Sabato 24 ottobre – Piazza Giordano e via Lanza

19.00 – Apertura degli stand

20.30 – Presentazione della giuria e inizio delle valutazioni

20.40 – Esibizioni di artisti locali

21.00 – Saluto istituzionale della Sindaca

21.05 – Accademia Tecla di Foggia

21.30 – “Pizzica e Taranta” con Mattia Ciullo Ensemble

Domenica 25 ottobre – Piazza Giordano e via Lanza

18.00 – Apertura degli stand

19.30 – Esibizioni di artisti locali

20.00 – Premiazione dei vincitori della sesta edizione

20.15 – Concerto dei Volume al Max