Un Posto al Sole, spoiler 20 ottobre 2026: Manuela prende una decisione, Diego è deluso

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 20 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che lo strano atteggiamento di Ida ha spinto Diego a controllare il suo telefono, dove ha trovato alcuni messaggi che lo hanno non poco ferito. Il figlio di Raffaele, visibilmente amareggiato, ha affrontato la compagna e le ha chiesto delle spiegazioni.

Spoiler Un posto al sole 20 ottobre 2026: Samuel e Micaela tornano dalla vacanza, Ida e Diego ai ferri corti?

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Mykonos Samuel e Micaela torneranno a Napoli, intanto Manuela sta affrontando un momento di grande crisi personale. La Cirillo dopo aver parlato con Maurizio è tormentata dai dubbi e prenderà un’importante decisione.

C’è stato un confronto molto sofferto tra Diego e Ida dopo che lui ha letto alcuni messaggi che la compagna si è scambiata con un altro uomo. Deluso e ferito, Giordano dovrà accettare che il loro rapporto ha preso una piega totalmente diversa e che forse non può essere più salvato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Guido sarà entusiasta per la messa in onda della celebrazione per il 30esimo anniversario di Saudade do Sol e non avrà alcuna intenzione di perdersi l’episodio speciale della sua soap preferita.